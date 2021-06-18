Умер звезда легендарного фильма "Танцор диско"

В Мумбаи умер известный индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар Вайдья. Ему было 98 лет.

О смерти звезды Болливуда рассказал на личной странице в Instagram его внук Шакти Арора, который поделился фотографией с дедушкой. Причиной смерти артиста названы возрастные недуги.

"Мой дедушка завершил свое жизненное путешествие. Ему было 98, ему не хватало два года, чтобы закончить век. Это большая невосполнимая потеря", – написал Шакти.

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За всю карьеру Чандрашекхар Вайдья сыграл в более 112 фильмах. Звезда Болливуда прославился в период 50-60 лет, наибольшую известность ему принесла лента "Танцор диско".

Не менее популярным фильмом, в котором снялся актер, является "Аурат Тери Йехи Кахани". В 1964 году Чандрашекхар стал продюсером, режиссером и главным героем известного романтического мюзикла "Ча-Ча-Ча".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже".