Умер 'Тарзан' Рон Эли из культового сериала 1960-х

В возрасте 86 лет оборвалась жизнь американского актера Рона Эли, получившего всемирную узнаваемость, сыграв главного героя сериала 1960-х "Тарзан". Звезда ушел в засветы 29 сентября, находясь в собственном доме в Лос-Анджелесе, однако его родные рассказали о потере только сейчас.

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Как отмечает BBC, трагическое известие сообщила дочь артиста, Кирстен Эли в своих соцсетях. Она почтила память папы, отметив, что он был человеком, которого другие называли "героем".

"Мир потерял одного из величайших людей, которых он когда-либо знал, а я потеряла своего отца. Он был человеком, которого люди называли героем. Он был актером, писателем, тренером, наставником, семьянином и лидером. Я знала его как своего отца – и это была честь, посланная небесами", – написала девушка.

Рон Эли родился 21 июня 1938 года в городе Герефорде, штат Техас. Он начал интересоваться актерским искусством еще с юного возраста. В 20 лет он принял участие в фильмах "Юг Тихого океана", "Преступник, ушедший на Запад", а позже – "Великолепный мистер Пеннипейкер". Знаменитость продемонстрировал свою талантливую игру, поэтому в 1966 году получил главную роль в культовой ленте "Тарзан", принесшей ему всемирную известность.

Рон Элли с особой ответственностью подходил к исполнению своих актерских обязанностей, поэтому все трюки в кинокартине выполнял самостоятельно. Из-за этого звезда несколько раз ломал кости, более того, однажды подвергся нападению животного.

Позже артиста начали приглашать в лучшие кинокартины того времени, а в 1980 и 1981 годах стал ведущим конкурса красоты "Мисс Америка". Однако в 2001-м он решил завершить свою актерскую карьеру и написал два детективных романа. Поклонники знаменитости еще раз смогли увидеть его на экранах, когда звезда в 2014-м принял участие в фильме "Ожидая Амиша".

В жизни Рона Эли было две любимые женщины. Первой стала Кэти, в которую актер влюбился еще в школе и жил в браке три года. Второй – мисс Флорида-1981 Валери Лундин, в отношениях с которой родилось трое детей: Кирстен, Кейтланд и Кэмерон.

Однако не обошлось в жизни звезды и без семейной трагедии. Сын Рона Эли, 30-летний Кэмерон зарезал собственную мать и жену актера, 62-летнюю Валери Лундина в их доме. Инцидент произошел в 2019 году. В результате агрессивного поведения преступника представителям правоохранительных органов пришлось выстрелить в потомка звезды "Тарзана", от чего тот скончался на месте. Рон Эли подал иск против полиции, но судья постановил, что офицеры действовали в целях самообороны.

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