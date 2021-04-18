Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

В США на 82-м году жизни умер сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке.

О его смерти стало известно в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайеном ее сотрудникам. Причину смерти Гешке не называют.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий", – говориться в сообщении.

Что известно о Чарльзе Гешке:

В студенческие годы получил докторскую степень в Университете Карнеги – Меллона.

Позже он начал работать в исследовательском центре Xerox в Пало- Альто.

В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe.

В 2009 году Барак Обама (бывший президент США) наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью технологий и инноваций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер украинский политик и писатель Владимир Яворивский. Причину смерти не назвали.