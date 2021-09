Умер основатель Status Quo Алан Ланкастер. Фото

Алан Ланкастер, басист и основатель известной британской рок-группы Status Quo, скончался в Сиднее (Австралия). Мужчине было 72 года.

Об этом стало известно в воскресенье, 26 сентября. Австралийский репортер и близкий друг Ланкастера Крейг Беннетт на своей странице в Facebook сообщил, что музыкант страдал рассеянным склерозом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и басиста-основателя культовой группы Status Quo", – написал Беннетт на своей странице в Facebook.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где он прожил 45 лет. Его последним альбомом со Status Quo стал "Back To Back" 1983 года. Слушатели знают группу по песне In The Army Now.

В 1962 году Ланкастер вместе со школьным другом Фрэнсисом Росси попали в школьный оркестр. Вскоре дуэт организовал свою бит-группу: Фрэнсис – гитара, вокал, Алан – бас-гитара, вокал. Ансамбль, куда входили также органист и ударник, год репетировал в спальне Алана, после чего дал свой первый концерт в местном спортклубе. Вскоре к ним присоединился Джон Коглан, так началась история группы Status Quo.

