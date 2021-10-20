Умер оскароносный композитор и автор песен к фильмам 'Голдфингер' и 'Вилли Вонка'

Во вторник, 19 октября, скончался известный британский композитор и поэт, автор песен к фильмам "Голдфингер" и "Вилли Вонка" Лесли Брикасс. О смерти музиканка сообщил его сын Адам, призывая фанатов поднять рюмку за покойного.

90-летний музыкант заснул в понедельник, но не проснулся на следующий день, поэтому его агент написал, что он "тихо ушел утром". Известно, что смерть была естественной, а Лесли не страдал смертельными заболеваниями, сообщает BBC.

У покойного композитора осталась 83-летняя жена-актриса Ивонн Ромен и сын Адам. При жизни ему были присуждены награды "Оскар" и "Грэмми" за саундтреки к известным фильмам.

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Самыми успешными проектам, в которых принимал участие композитор, стали: "Джеймс Бонд", "Доктор Дулитл", "Вилли Вонка", "Шоколадная фабрика" и "Шерлок Холмс". Смерть своего друга и талантливого композитора уже прокомментировала британская актриса Джоан Коллинс.

"Один из самых талантливых авторов нашего времени и мой близкий друг, к сожалению, умер. Мы были знакомы более 50 лет, поэтому мне будет его не хватать", – написала артистка.

Коротко о звезде:

Лесли Брикасс – офицер ордена Британской империи, композитор, автор песен;

Родился в Лондоне в 29 января 1931. Учился в Кембриджском университете;

В 1989 году Лесли Брикасс включен в Американской Зал Славы авторов песен;

В 1958 году женился на британской актрисе Ивонн Ромен.

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