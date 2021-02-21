Умер известный итальянский скульптор, создавший статую быка с Уолл-стрит

На Сицилии умер известный итальянский скульптор Артуро Ди Модика, создавший статую "Атакующий бык", первоначально установленной на Уолл-стрит, у здания Нью-Йоркской фондовой биржи.

О кончине скульптора сообщила La Repubblica. Модике было 80 лет. Причина смерти – рак.

Последней работой скульптора перед смертью стали 40-метровые бронзовые кони. Перед обострением болезни он успел создать восьмиметровый прототип.

Стоит отметить, что памятник быку был создан после биржевого кризиса 1987 года. Он олицетворяет силу и мощь народа Америки. Скульптор потратил более 350 тысяч долларов для создания статуи.

К слову, статуе "Атакующий бык" уже более 32 лет. В 1989 году Ди Модика установил скульптуру у здания биржи, не согласовав это с властями Нью-Йорка. Он решил сделать подарок городу в виде памятника, однако позже полиция убрала статую. После волны общественного негодования скульптуру все же вернули на место. Теперь эта статуя считается одной из знаковых достопримечательностей города.

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