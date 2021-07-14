Умер бывший муж Пугачевой: почему он не помирился с певицей до конца жизни

София Ковнир
София Ковнир
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Умер бывший муж Пугачевой: почему он не помирился с певицей до конца жизни

Советская и российская певица Алла Пугачева и ее бывший супруг Александр Стефанович, который скончался от коронавируса, так и не успели помириться до смерти мужчины. Он всегда рассказывал, что благодаря ему артистка стала такой популярной, а сама знаменитость опровергала это.

В своих интервью Стефанович говорил, что он придумал образ Пугачевой, ее фирменные балахоны и актерские "фишки" шоу. Певица не реагировала на высказывания бывшего мужа, однако однажды заявила, что мужчина преувеличивает свое значение в ее карьере. Об этом пишет "КП".

"Надо отдать ему должное, с ним я развивалась, много читала. Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает?" – отмечала Пугачева.

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Александр Стефанович и Алла Пугачева

По словам артистки, без ее имени и вспоминания о ней Стефановичу было бы "сложно жить".

"Он присвоил себе мои первые рисунки, наверное, напечатает их в какой-нибудь желтой газете. И если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой. Бог с ним. Он человек умный, расчетливый – что ему надо было, он с меня поимел", – подчеркивала Пугачева.

Главное из биографии Стефановича

  • Родился в Ленинграде 13 декабря 1944 года. В детстве увлекался прыжками в высоту, его даже приняли в школу олимпийского резерва.

  • После окончания восьмого класса устроился постановщиком на Ленинградское телевидение.

  • Окончил театральный ВУЗ. На втором его курсе впервые снялся в фильме – ленте "Прощай".

  • Стал режиссером и сценаристом 11 художественных фильмов. Среди них есть картина "Кураж" (о молодой певице Галле и режиссере Алексе, который занимался ее "раскручиванием"), которую называют автобиографической.

  • В 1976 году женился на Пугачевой. Она стала его второй женой. Вместе они прожили пять лет. Больше официальных браков у Стефановича не было.

  • В 2003 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ.

Алла Пугачева со своим бывшим мужем

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, режиссер Александр Стефанович, бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой, скончался. Предварительно, это произошло вследствие коронавирусной болезни.

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