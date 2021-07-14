Умер бывший муж Пугачевой: почему он не помирился с певицей до конца жизни

Советская и российская певица Алла Пугачева и ее бывший супруг Александр Стефанович, который скончался от коронавируса, так и не успели помириться до смерти мужчины. Он всегда рассказывал, что благодаря ему артистка стала такой популярной, а сама знаменитость опровергала это.

В своих интервью Стефанович говорил, что он придумал образ Пугачевой, ее фирменные балахоны и актерские "фишки" шоу. Певица не реагировала на высказывания бывшего мужа, однако однажды заявила, что мужчина преувеличивает свое значение в ее карьере. Об этом пишет "КП".

"Надо отдать ему должное, с ним я развивалась, много читала. Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает?" – отмечала Пугачева.

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По словам артистки, без ее имени и вспоминания о ней Стефановичу было бы "сложно жить".

"Он присвоил себе мои первые рисунки, наверное, напечатает их в какой-нибудь желтой газете. И если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой. Бог с ним. Он человек умный, расчетливый – что ему надо было, он с меня поимел", – подчеркивала Пугачева.

Главное из биографии Стефановича

Родился в Ленинграде 13 декабря 1944 года. В детстве увлекался прыжками в высоту, его даже приняли в школу олимпийского резерва.

После окончания восьмого класса устроился постановщиком на Ленинградское телевидение.

Окончил театральный ВУЗ. На втором его курсе впервые снялся в фильме – ленте "Прощай".

Стал режиссером и сценаристом 11 художественных фильмов. Среди них есть картина "Кураж" (о молодой певице Галле и режиссере Алексе, который занимался ее "раскручиванием"), которую называют автобиографической.

В 1976 году женился на Пугачевой. Она стала его второй женой. Вместе они прожили пять лет. Больше официальных браков у Стефановича не было.

В 2003 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, режиссер Александр Стефанович, бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой, скончался. Предварительно, это произошло вследствие коронавирусной болезни.