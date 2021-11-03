Умер автор хита 'Москва' Жоржи Данн

Известный французский музыкант и певец Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года. Он умер в больнице Пуэрта-де-Йерро, испанского автономного сообщества Мадрид.

Ранее певец был помещен в операционном отделении, пишет издание El Pais. О самых знаменитых хитах Жоржа, и каким он был, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одни из самых известных песен исполнителя – El casatschok ("Казачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980), La barbacoa ("Барбекю", 1994). Они стали культовыми во всем мире.

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Также в числе популярных – "Эль-Хардин-де-Ала" (1980), "Полюс-тролль" (1981), "Макумба" (1986), "Вамос а ля Писта" (2003). А из последних – "Дейл-Дейл" (2004) и "Мекагуэнто" (2007). В общей сложности, на счету у Данна 303 песни.

Жоржи Данн (настоящее имя Жорж Майер Дахан) родился в январе 1940 года. Французский певец проживал в Испании.

Известно, что он учился в Парижской консерватории, а с начала 70-х начал карьеру артиста в Испании.

В течение 60-х, 70-х и 80-х его песни звучали на всех радиостанциях страны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Москве скончался российский актер Дмитрий Гуменецкий. Он стал известен в 2002 году благодаря роли бандита Шмидта и друга Саши Белого в культовом сериале "Бригада".