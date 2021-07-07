Украинцы неоднозначно отреагировали на каминг-аут MELOVIN: что пишут в сети

Украинцы бурно отреагировали на заявление украинского певца MELOVIN о том, что он является бисексуальным человеком. Одни поддержали артиста, а другие – раскритиковали.

Кроме того, многие не понимают, откуда такая волна хейта в сторону знаменитости. Об этом OBOZREVATEL стало известно на странице в Facebook.

В сети украинцы выразили слова поддержки MELOVIN и заявили, что это его жизнь и выбор.

"Я шокирована этой кучей г**на в коментах! Мел классный певец! Его поступок не более чем пиар-ход, об этом уже есть публикации! Люди, очнитесь, мы живем в 21 веке! Любовь – это хорошо, это намного лучше, чем критика!", "Боже, сколько в комментах гомофобов – это жесть!", "Молодец парень. Один раз показал свою ориентацию и живи себе свободно без страха, что кто-то когда-то вскроет ее. Вот бы все так знаменитости", "Восхищаюсь, как смело Меловин доносит обществу свой месседж. Не могу не восхищаться", – пишут люди.

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Но нашлись и те, кто не оценил поступок знаменитости и засыпали в сети его гневными комментариями.

"Наверное, за рекламу заплатил", "Парень решил выпендриться, пропиариться, а никто не обратил внимания, начал раздувать скандал", "Просто какое-то безобразие", "Дайте мне его хоть за горло подержать", – отметили в сети.

Напомним, 24-летний украинский певец MELOVIN ранее совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он развернул радужный флаг на сцене и поцеловался на глазах у множества фанатов – сперва с девушкой, а потом с парнем.

Позже MELOVIN поделился этим видео в соцсетях и возмутился тем, что момент с его поцелуем был изъят из прямого эфира.

Ранее наше издание рассказывало, из каких шоу началась карьера MELOVIN. В свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости.

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