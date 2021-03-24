Украинский режиссер Жолдак поставил знаменитую оперу во Франции

Известный украинский режиссер Андрей Жолдак поставил знаменитую историю о Синей Бороде в Лионской опере (Франция). Для этого он вместе с дирижером Титусом Энгелем и драматургом Жожем Бану объединил интерпретации оперы Бартока и ее источника – сказки Шарля Перро.

Знаменитости создали уникальный диптих, который стал интересным ответом на вопрос о современной опере. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Жолдака (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По мнению интенданта Лионской оперы Сержа Дорни, сотворчество таких мастеров крайне актуально, ведь Жолдак показывает произведение без всяких предостережений и оговорок, всегда подвергая первоисточник неожиданной откровенной обработке.

Известный украинский режиссер Андрей Жолдак поставил знаменитую историю о Синей Бороде Пресс-служба Андрея Жолдака

Работа постановки построена по музыкальному принципу темы с вариациями Пресс-служба Андрея Жолдака

Как рассказал украинский режиссер, работа постановки построена по музыкальному принципу темы с вариациями и "это очень смелое решение интерпретации оперы Бартока".

"Именно такие постановки дают в полной мере представление об актуальной теме войне полов будь то Франция или Украина", – отметил Жолдак.

Премьера оперы состоится 26 марта Пресс-служба Андрея Жолдака

Украинский режиссер поставил оперу во Франции Пресс-служба Андрея Жолдака

Премьера оперы состоится 26 марта в рамках фестиваля Лионской оперы, который в этом году проходит с 22 по 26 марта и посвящен гендерным отношениям мужчин и женщин, их тайнам и страстям.

Сюжет представления: Джудит – четвертая жена Синей Бороды, обнаруживает в своем замке огромную темную комнату, окруженную семью закрытыми дверями. Синяя Борода наконец разрешает ей открыть первые шесть, но категорически запрещает открывать седьмую. Но героиня пренебрегает запретом, к своему несчастью…

Опера Андрея Жолдака во Франции Пресс-служба Андрея Жолдака

Андрей Жолдак – украинский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, кавалер украинского ордена "За заслуги" III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дирижер Оксана Лынив стала главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, заменив легендарного коллегу Дирка Кафтана.