Украинский актер Тритенко показал авто, купленное за $14 тыс. Видео

Популярный украинский актер Алексей Тритенко, который успел сыграть более 70 значительных ролей в кино, рассекретил, что ездит на автомобиле Hyundai Sonata 2016 года, цена которого дотигает 14 тысяч долларов.

В программе "Неймовірна правда про зірок" на канале СТБ знаменитость рассказал, что вождение машины приносит ему немало удовольствия (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Может месяц она у меня, может полтора. Рабочая лошадка. Я очень люблю быть за рулем, мне это очень нравится. Я вообще не могу справа находится, особенно, если дорога предстоит далекая", – сказал Тритенко.

Еще звезда признался, что у него в багажнике много разных "игрушек" для веселого досуга: есть гироборд, ракетки для тенниса, джамперы. Кроме того, нашлось в машине место и для настоящего оружия. По словам актера, пистолет он возит с собой, чтобы пострелять по пустым бутылкам во время отдыха на природе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor, где предусмотрен даже мини-холодильник. Стоимость такого авто от американского производителя превышает 100 тысяч долларов.