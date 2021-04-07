Украинские звезды высказались об отношениях 8-летней Маханец с блогером. Видео

Многие украинские знаменитости шокированы скандальными отношениями 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Телеведущая Лилия Ребрик заявила, что "прибила бы родителей таких детей".

А супруга Дяди Жоры Наталья Мичковская назвала это педофилией и обвинила во всем маму Маханец. Об этом говорится в сюжете программы "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Телеведущий Анатолий Анатолич, у которого подрастают две дочери, считает, что детей в таком возрасте точно не интересуют отношения. По словам мужчины, очень странно то, что у Маханец и Пая "роман".

"В 8 лет они играют в куклы, а не со взрослыми мальчиками", – отметил ведущий.

Телеведущий Анатолий Анатолич считает, что детей в таком возрасте точно не интересуют отношения Скриншот

Психолог Наталья Холоденко предупредила, что игра детей во взрослых может закончиться плохо. Она рассказала, что ребенок в любом возрасте чувствует сексуальное возбуждение и это может вызвать начало раннего полового акта.

Психолог Наталья Холоденко предупредила, что игра детей во взрослых может закончиться плохо Скриншот

Травести-дива Монро также заявила, что данная ситуация – это "манипуляция и заработок на своих детях". Певица Ольга Цибульская тоже не поддерживает "роман" Маханец и Пая, и считает, что маму девочки необходимо привлечь к ответственности.

Травести-дива Монро также заявила, что данная ситуация – это "манипуляция и заработок на своих детях" Скриншот

Ольга Цибульская тоже не поддерживает "роман" Маханец и Пая Скриншот

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

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