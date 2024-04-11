Украинские мужчины за границей запустили отвратительный тренд 'будни уклониста' и получили мощный ответ от военных

Некоторые украинские мужчины, по разным причинам не вступившие в ВСУ или выехавшие за границу, запустили отвратительный тренд "будни уклонистов". Такие пользователи решили, что имеют моральное право насмехаться над военными, хвастаясь своей мирной жизнью и люксовым отдыхом.

Эти видео украинские герои встречают на просторах TikTok: одним возмутительные ролики встречаются прямо на больничной койке после штурма, другим – на линии фронта. Недолго думая, они запустили свой контртренд "будни не уклонистов".

Так, на прошлой неделе в сети завирусились видео, где мужчины показывают живописные виды европейских стран, прогулки, отдых на море и тому подобное.

Эти посты они подписывают по-разному: "Любая погода хороша, когда ты уклонист", "Как чувствуется жизнь, когда ты уклонист", "Проснулся – уклонился" и т.д.

Почти всегда непонятно, сбежали ли эти люди, подпадают ли они под мобилизационный возраст, как давно живут за границей и т.д. Мужчины и парни просто шутят над тем, что их называют "уклонистами", демонстрируя, что им, мол, хорошо живется, в отличие от военных.

Можно понять вполне оправданное возмущение украинских защитников, отдающих жизнь и здоровье за семьи этих "уклонистов", а также родных воинов, ожидающих их возвращения. Вместо слов благодарности и поддержки они стали свидетелями, как сотни мужчин без нравственных принципов откровенно насмехаются над их решением пойти на войну.

В конце концов, это привело к встречному тренду и шквалу негативных комментариев от военных и их родных. Однако авторы таких постов только подчеркнули, что "горды быть уклонистами" и попросили им "не завидовать".

Ранее OBOZ.UA писал, что все чаще в соцсетях можно встретить мем-пародию на украинцев, которые разгоняют "зраду" в комментариях, учат сограждан из-за границы, как им жить, и критикуют других. Такой сборный образ получил имя "Оля UA".

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