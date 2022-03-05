Украинская ведущая с мужем и ребенком чудом выжила после встречи с оккупантами: БТР заехали во двор дома

Журналистка и ведущая программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова столкнулась лицом к лицу с росстийскими военными, которые внезапно оказались на пороге ее дачи в Киевской области. Инцидент произошел 26 февраля.

Невероятной историей она поделилась на своей странице в Facebook. Женщина, ее муж и двухлетняя дочь чудом остались живы и даже смогли выехать в безопасное место.

По словам Пановой, в село в 50 км от Киева, куда она с семьей сбежала после вторжения России, на третий день войны заехали вражеские танки и БТР. Из бронетранспортеров вышли двое военных и постучали в калитку ее дома. Далее между ведущей и оккупантами состоялся разговор. Панова призналась, что ее накрыли паника и страх.

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"Добрый день. Нам нужна ваша помощь. Можно, мы у вас на участке две машины поставим?" – процитировала телеведущая мужчин в форме с автоматами и георгиевскими лентами. При этом оккупанты улыбались. Журналистка с мужем сразу поняли, что российские военные используют мирных жителей как живой щит, но все же рискнула спросить, можно ли ей с семьей уехать.

"К моему удивлению, нас отпустили. Мы быстро бросили в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами", – рассказала Панова, добавив, что позже над их головами сбили вражескую ракету.

Ведущая сообщила, что было очень страшно: русские установили на выезде из села блокпост с "ежами", стрельба не прекращалась, магазин закрыли, а сами оккупанты сделали штаб в центре села. Выезжать было очень опасно.

"Но на следующий день мы рискнули. Дождались паузы в стрельбе, нацепили на машину белый флаг, я усадила Милку (дочь. – Ред.) на колени и мы поехали в блокпост на выезде. На улицах не было ни души. Село вроде вымерло. За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. А вдруг они нас расстреляют? Это невероятно, но на выезде вражеского блокпоста уже не было, и мы беспрепятственно уехали в западном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине оккупанты на танках обстреляли автомобиль с ребенком. Семья чудом осталась жива.