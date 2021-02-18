Украинская блогерша Стужук из Дубая о тестах на COVID-19: берут 'до мозга костей'

Популярная украинская блогерша София Стужук, которая известна своими домашними родами, отправилась вместе с детьми на отдых в Дубай. Знаменитость рассказала, как нужно сдавать тесты на коронавирус в аэропортах.

По словам Стужук, анализ перед поездкой берут только у взрослых. Об этом она сообщила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, для начала нужно сдать тест на COVID-19 в Киеве – не более чем за 73 часа, а затем по прилету в аэропорту Дубая. Блогерша отметила, что в отличии от киевских тестов на курорте это делают более аккуратно.

Кроме того, Стужук добавила, что в Дубае тесты на коронавирус делают бесплатно и по ощущениям это гораздо приятней, чем в Киеве. По словам девушки, в Украине анализ берут "до мозга костей".

Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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