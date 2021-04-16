Украинки – о СИЗО в Дубае: морили голодом и обзывали

София Ковнир Люди 09:34, 16.04.2021 Обновлено: 09:45, 16.04.2021

Украинки Ирина и Диана, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что в СИЗО ОАЭ их морили голодом около суток и держали в комнате для особо опасных преступников.

Об этом модели сообщили в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По словам девушек, их было 12, и они находились в тюрьме восемь дней без связи и без понятия того, когда поедут домой.

Украинки заявили, что во время того, как их не кормили, полицейские смеялись над ними и кричали на арабском "Шарота!". По мнению Ирины и Дианы, это означает "девушки легкого поведения".

Украинки Ирина и Диана рассказали о тюрьме в Дубае
Скриншот

Кроме того, модели пожаловались на холод в камерах и ледяную воду в душе. По словам девушек, на их глазах умерла беременная женщина и ей не помогли.

Ирина и Диана рассказали, что сначала полиция попросила их дать показания, а потом пообещала отпустить, но в результате их отправили в маленькую комнату с одним матрасом, где 12 девушек пробыли сутки.

Затем они оказались в "Black room", которая предназначена для особо опасных преступников. Именно там они были всю неделю.

Голая фотосессия девушек в Дубае
Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин

Напомним, самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

  • В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане, поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".

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