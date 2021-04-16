Украинки – о СИЗО в Дубае: морили голодом и обзывали

Украинки Ирина и Диана, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что в СИЗО ОАЭ их морили голодом около суток и держали в комнате для особо опасных преступников.

Об этом модели сообщили в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По словам девушек, их было 12, и они находились в тюрьме восемь дней без связи и без понятия того, когда поедут домой.

Украинки заявили, что во время того, как их не кормили, полицейские смеялись над ними и кричали на арабском "Шарота!". По мнению Ирины и Дианы, это означает "девушки легкого поведения".

Кроме того, модели пожаловались на холод в камерах и ледяную воду в душе. По словам девушек, на их глазах умерла беременная женщина и ей не помогли.

Ирина и Диана рассказали, что сначала полиция попросила их дать показания, а потом пообещала отпустить, но в результате их отправили в маленькую комнату с одним матрасом, где 12 девушек пробыли сутки.

Затем они оказались в "Black room", которая предназначена для особо опасных преступников. Именно там они были всю неделю.

Напомним, самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

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