Украинки – о СИЗО в Дубае: морили голодом и обзывали
Украинки Ирина и Диана, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что в СИЗО ОАЭ их морили голодом около суток и держали в комнате для особо опасных преступников.
Об этом модели сообщили в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По словам девушек, их было 12, и они находились в тюрьме восемь дней без связи и без понятия того, когда поедут домой.
Украинки заявили, что во время того, как их не кормили, полицейские смеялись над ними и кричали на арабском "Шарота!". По мнению Ирины и Дианы, это означает "девушки легкого поведения".
Кроме того, модели пожаловались на холод в камерах и ледяную воду в душе. По словам девушек, на их глазах умерла беременная женщина и ей не помогли.
Ирина и Диана рассказали, что сначала полиция попросила их дать показания, а потом пообещала отпустить, но в результате их отправили в маленькую комнату с одним матрасом, где 12 девушек пробыли сутки.
Затем они оказались в "Black room", которая предназначена для особо опасных преступников. Именно там они были всю неделю.
Напомним, самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.
В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане, поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".