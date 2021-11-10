Украинка с самыми большими скулами похвасталась эротической дракой с парнем, но ее не оценили

Украинская модель Анастасия Покрещук, которая сделала себе самые большие скулы в мире, поделилась странным видео в Instagram. Эпатажная блогерша продемонстрировала своим подписчикам, как нужно драться с мужчинами.

На кадрах девушка неудачно пытается воссоздать элементы борьбы с одним из своих друзей. За съемку отвечал ее парень, Алексей Мироненко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Подписчики модели не оценили ее стараний. Многие из них назвали такое поведение глупым и посчитали, что это больше напоминает брачные игры, но никак не борьбу.

Видео дня

"Глупо так выглядит. Взрослая баба, а ведет себя как будто 15 лет", "Какая-то борьба у вас эротическая", "Брачные игры", "Некоторые моменты передать невозможно. Лучше их не показывать", "Какая же это борьба с рогатками роздвинутими", — пишут фолловеры Покрещук.

Коротко о звезде:

Анастасия Покрещук родилась в 1990 году в Киеве.

32-летняя украинка уже стала звездой во всем мире благодаря количеству инъекций на своем лице.

Покрещук говорила, что над изменением внешности думала с 26 лет, потому что была недовольна своими природными данными.

В этом году она в очередной раз пошла на пластическую операцию – увеличила себе грудь.

Модель также признавалась, что сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула. До этой процедуры, утверждает женщина, она весила 59 кг.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Покрещук показала себя без макияжа. На снимках блогер только накрасила губы прозрачным бальзамом.