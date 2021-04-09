Украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии в Дубае

Украинка Марианна Федчук, которая ранее заявила, что ее не было на той скандальной фотосессии на балконе в Дубае, решила "разоблачить" еще одну предполагаемую натурщицу.

На своей странице в Instagram модель опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если ее не видно на фото с балкона в Дубае, это не значит, что ее там не было", – говорится в подписи к снимку.

Отметим, что в личном блоге Ольги Татар указано, что она родом из Киева, и что ей 23 года. А также в профиле она написала, что работает моделью.

На опубликованном Марианной снимке девушка позировала на фоне высоких небоскребов в Эмиратах. На ней был откровенный топ, который едва прикрыл грудь, и белые шорты до колена.

Ольга Татар позировала в Дубае. instagram.com/stories/fmaryankaaa

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