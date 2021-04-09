Украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии в Дубае
Украинка Марианна Федчук, которая ранее заявила, что ее не было на той скандальной фотосессии на балконе в Дубае, решила "разоблачить" еще одну предполагаемую натурщицу.
На своей странице в Instagram модель опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Если ее не видно на фото с балкона в Дубае, это не значит, что ее там не было", – говорится в подписи к снимку.
Отметим, что в личном блоге Ольги Татар указано, что она родом из Киева, и что ей 23 года. А также в профиле она написала, что работает моделью.
На опубликованном Марианной снимке девушка позировала на фоне высоких небоскребов в Эмиратах. На ней был откровенный топ, который едва прикрыл грудь, и белые шорты до колена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
как провинились украинские модели и кто организатор. Мировую общественность несколько дней назад всколыхнула новость об украинках, которые фотографировались в обнаженном виде в Дубае. Такое поведение недопустимо в ОАЭ и карается законом.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержали IT-предпринимателя Алексея Концова родом из Иваново (Россия).
В сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам.
Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.
Украинка из компании скандальных моделей показала обнаженное фото из Дубая. Девушка опубликовала кадр, на котором показала свой "максимум оголения".