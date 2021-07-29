Как живет украинка, которая ни разу в жизни не стригла волосы. Интервью

Одесситка Алла Перькова ни разу в жизни не стригла свои волосы. В результате на сегодняшний день их длина составляет 166 см, а рост девушки – 164 см.

Однажды Алле предложили продать свои волосы за пять тысяч долларов, но она отказалась. Подробней о том, как живет украинская Рапунцель – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

– Как вам удалось отрастить такие волосы?

– Я волосы не стригла ни разу в жизни. Мама только кончики подстригла, когда мне было два года. В детстве казалось, что мои волосы растут медленно, а в 16 лет они выросли почти по колено.

Видео дня

Я не наносила какие-то специальные средства на волосы, чтобы они быстро росли – просто не ходила к парикмахеру, даже не стригла кончики. Конечно, я не собираюсь всю жизнь ходить с такими длинными волосами, если я и захочу их когда-то обрезать, то сделаю это. Людям нравится, все делают мне комплименты, говорят, что не каждому дано это иметь.

– Какая сейчас длина волос?

– Сейчас длина моих волос – 166 см, а мой рост – 164 см. Такая длина у меня уже пять лет.

– Какими средства для мытья головы пользуетесь? Сколько времени уходить на процедуры?

– Два раза в неделю в течение 10 минут я мою волосы, а шампунем пользуюсь самым обычным и недорогим. Я не люблю эксперименты, мою их только одним шампунем. Бальзамы и маски не люблю, потому что после них мне кажется, что не могу промыть волосы.

После мытья хожу с распущенными волосами, а потом подсушиваю феном. Я не думаю, что холодный воздух фена вредит волосам. Также использую термозащиту и средство для легкого расчесывания.

– Какие прически любите делать?

– Самая любимая – это распущенные волосы, но я не могу себе позволить это каждый день. Часто собираю волосы в хвост на макушке и заворачиваю это в узел. В общем у меня есть более 50 повседневных причесок: различные варианты хвостов, кос, локонов, укладок и пучков.

– Как реагируют на вашу особенность окружающие и пользователи сети?

– Большинство позитивных комментариев, но попадаются и недоброжелатели. Спрашивают, зачем мне это нужно и т. д. Самое главное, что волосы есть и они чистые. Я не знаю, кто устанавливает меру идеальной длины и почему я должна угодить кому-то… Главное, что мне нравятся мои волосы, и я к ним привыкла.

– Поступали ли предложения купить ваши волосы?

– Лет 10 назад какой-то человек из Москвы предлагал купить мои волосы за пять тысяч долларов, но для меня это бред. Я не понимаю, как можно продать волосы.

– Самое главное – забыть о ножницах, стрижке, диетах и следить за состоянием своего здоровья. Блеск волос – это показатель здоровья. Также необходимо бережно относиться к волосам, минимизировать использование заколок и резинок.

Просто нужно следовать правилам ухода за волосами – на палящем солнце прикрывать их, зимой в мороз не ходить без шапки и бережно расчесывать от кончиков. Красота волос не в длине, а в их качестве и чистоте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одесситка Алена Кравченко прославилась благодаря своим волосам, длина которых достигает 1 метр 95 см. На данный момент у нее более 70 тысяч подписчиков в Instagram. Об украинке пишут многие зарубежные таблоиды.