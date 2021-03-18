Участницы "Холостяка 11" на групповом свидании устроили батл профессий. Видео

Участницы "Холостяка 11" Ксения и Лола на групповом свидании с Михаилом устроили батл профессий, соревнуясь между собой, кто же круче.

Так, Ксения Павелко рассказала "холостяку", что она с детства занимается хореографией, а сейчас работает фитнес-тренером. Также параллельно учится на реабилитолога. Соответствующий ролик опубликовали на странице в TikTok СТБ (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На что Лола Лавинецкая не стала молчать, ответив, что она на протяжении восьми лет занималась бальной и народной хореографией, два года – современной. Кроме того, девушка ездила на соревнования в Польшу, объездила всю Украину.

Михаил заметил, что Ксения удивленно отреагировала на эти слова:

"У Ксюши куда-то "уехала" правая бровь...И я себе думаю: все понятно".

Отметим, что "холостяк" во втором выпуске шоу устроил для девушек день рисования. Однако свидание началось с негативных эмоций, так как участницы узнали о существовании сразу двух домов на проекте. Также Лоле не понравилось то, что на встрече ей пришлось рисовать, а Ксения возмутилась поступком Михаила сделать два жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" высмеяли одну из участниц за ее "философию". В сети показали видео, в котором Валентина резко высказалась в сторону других девушек за то, что они не оценили ее выражения по поводу счастья и денег.