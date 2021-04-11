Участница "Голосу країни-11" исполнила легендарный хит Нины Матвиенко. Видео
В воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".
Судьи и зрители пришли в восторг от чувственно выступления женщины. Винник отметил, что Галина вложила в него всю душу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Меня поразило, как ты у Бога просишь счастья и всего самого лучшего для всех. Не для себя – для всех... Он тебя услышал, я это точно знаю. Все будет хорошо", – заявил Винник.
Винник добавил, что для него важно, чтобы в его команде был народный голос, который сможет стать победителем шоу. В результате участница прошла в полуфинал.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В одиннадцатом выпуске шоу "Голос країни-11" подруга украинской певицы Мишель Андраде – Ирина Эбралидзе– довела до слез своим выступлением тренера Надю Дорофееву. Девушка исполнила на сцене проекта песнюIf I were a boy – Beyoncé.
Также в одиннадцатом выпуске шоу "Голосу країни-11" участница Виктория Гнатюк спела на сцене проекта известный хит Олега Винника – "Роксолана" и в результате покинула шоу.