Участница "Голосу країни-11" исполнила легендарный хит Нины Матвиенко. Видео

В воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".

Судьи и зрители пришли в восторг от чувственно выступления женщины. Винник отметил, что Галина вложила в него всю душу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Меня поразило, как ты у Бога просишь счастья и всего самого лучшего для всех. Не для себя – для всех... Он тебя услышал, я это точно знаю. Все будет хорошо", – заявил Винник.

Галина Курышко на "Голосі" Instagram шоу "Голос країни"

Винник добавил, что для него важно, чтобы в его команде был народный голос, который сможет стать победителем шоу. В результате участница прошла в полуфинал.

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