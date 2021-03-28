Участник "Голосу країни-11" зажег на сцене и его сравнили с Винником. Видео

В воскресенье, 28 марта, в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" один из участников Сергей Нейчев вышел на легендарную сцену с песней "Jamaica" Robertino Loretti.

Своим ярким выступлением он покорил звездных судей, и они аплодировали стоя. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Нейчев настолько зажигательно спел известный хит, что многие назвали его "конкурентом Олега Винника". Кроме того, певица Тина Кароль заявила, что победа на шоу однозначно за Сергеем.

В результате Винник принял решение, что участник должен пройти в следующий этап, поэтому посадил его на кресло к другим участникам.

Сергей Нейчев вышел на легендарную сцену с песней "Jamaica" Скриншот

Ранее в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехар свою легендарную песню "О тебе".

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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