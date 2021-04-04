Участник "Голосу країни-11" лирически перепел хит Винника. Видео

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступил участник из команды Нади Дорофеевой Илья Николаенко, который чувственно исполнил известный хит Олега Винника – "Нино".

Он перепел лирически композицию и удивил зрителей. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Винник сначала не узнал свою песню и сказал, что "ошарашен" этим.

"Я Тине говорил, как они это делают, что ты не узнаешь свою песню. Что-то знакомое, а я не реагирую, я не понимаю. Я ее пою уже не знаю сколько тысяч раз", – прокомментировал выступление певец.

MONATIK заявил, что Николаенко достоин пройти дальше и является сильным конкурентом для всех команд. В результате участник занял четвертое кресло вместо Алены Левашевой.

Участник из команды Нади Дорофеевой Илья Николаенко Instagram шоу "Голос країни"

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: