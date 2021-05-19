UA: Суспільне обвинили в краже идеи постановки шоу Go_A для Евровидения 2021

После выступления представителей Украины на Евровидении 2021 – группы Go_A – произошел скандал, в котором UA: Суспільне обвинили в краже идеи постановки шоу для знаменитостей на музыкальном конкурсе. Бывшая сценаристка СТБ Анастасия Михайлова заявила, что компания "украла ее задумку".

По словам девушки, в феврале она приняла участие в конкурсе на разработку идеи клипа и ее реализации для группы Go_A на песню "Шум", в связи с чем отправила телеканалу Суспільне мовлення режиссерский сценарий и защитила идею перед комиссией. Соответствующий пост Михайлова опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Через время из интернета узнала о том, что выиграл конкурс кто-то другой. Ну что ж. Бывает. Не вышло. Но идея была классная. Я прям любила ее. А потом, спустя 3 месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени", – отметила девушка.

Михайлова подчеркнула, что в ее режиссерском тритменте было все: идея и инструменты ее реализации, а также костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки.

"И вы представляете?! Все совпало! Ну до чего же одинаково мыслят творцы! Ну ладно, конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно прям было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили, танцоры на тумбе, а не на цилиндрах. Подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену – ее дорисовали", – написала украинка.

Кроме этого, Михайлова добавила, что обожает группу Go_A еще с 2015 года, поэтому у нее нет никаких претензий к коллективу.

Стоит отметить, что позже режиссер-постановщик Константин Томильченко, который совместно с Александром Братковским работал над созданием номера для украинской группы, назвал "притягиванием за уши" заявление Михайловой. Об этом он написал в Facebook.

По словам режиссера, до этой публикации он не знал о существовании сценаристки и ее работы. Кроме того, Томильченко не имеет доступ к сценариям или творческим разработкам телеканалов.

Режиссер также добавил фото концепта и первичного драфта, и подчеркнул, что ждет удаления публикации Михайловой и публичных извинений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, украинская группа Go_A настолько поразила зрителей своим выступлением, что они аплодировали стоя. А ролик яркого номера, опубликованный на Youtube, спустя 13 часов набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает уверенно держаться в трендах.