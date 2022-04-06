'У вас есть совесть? Это же пойдет на помойку!' Жена Остапчука показала хлам, который украинцы присылают переселенцам

Жена телеведущего и бойца терробороны Владимира Остапчука, волонтер Кристина Горняк обратилась к украинцам, которые присылают порванные или неряшливые вещи для помощи переселенцам. Она продемонстрировала несколько пар затертой, неактуальной и дырявой обуви, спросив, есть ли совесть у людей, отдающих соотечественникам собственный хлам.

Блогерша подчеркнула, что доставка осуществляется за счет волонтеров, поэтому вещи, которые "уйдут на мусорку" – напрасная трата их времени и средств. Об этом она рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена Остапчука пожаловалась, что ей приходится перебирать вещи, которые непригодны для ношения, или совсем не нужны беженцам. В частности, украинцы присылают обувь на высоких каблуках со стразами, а также дырявые и затертые пары.

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"Скажите, есть ли у вас совесть? Вы понимаете, что это пойдет на помойку? Люди, бежавшие из своих домов, вряд ли сейчас нуждаются в такой обуви. Тем, кто прислал мусор, порванные вещи, обувь, даже не имею слов. Но думаю: "Для вас переселенцы – это кто?" – спросила она.

Кристина Горняк объяснила, что все расходы на получение и отправку необходимых для переселенцев вещей организация "Баба Надя" берет на себя.

Кроме этого, волонтер поблагодарила украинцев, которые отдают "хорошие вещи, чистые и опрятные", а также направляет финансовую помощь для осуществления отправлений.

"И знаете, когда идем в штаб работать, спина у меня очень болит, а сердцу как-то легче, потому что нет времени листать ленту с новостями!" – закончила Горняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Остапчук показал переписку с российским пропагандистом Филиппом Киркоровым, где отчитал его за молчание о войне в Украине. В ответ на это путинист поругался со знакомым и заблокировал его.