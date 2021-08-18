У новорожденного мальчика все тело покрылось волосами: его мама назвала причину

Женщина по имени Бри Шелби (Bri Shelby) рассказала, что у ее новорожденного сына по всему телу растут волосы. Все из-за того, что у малыша диагностировали редкое врожденное заболевание – гиперинсулинизм.

Это клинический синдром, для которого характерно повышение уровня инсулина и снижение сахара в крови. Заболевание поражает примерно одного из 50 тысяч новорожденных. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Шелби объяснила, что теперь ее маленький сын вынужден регулярно принимать специальный препарат, чтобы поддерживать необходимый уровень сахара в крови. У сильного средства есть существенный побочный эффект – появляется активный рост волос на голове и теле. На фото можно увидеть, что густыми волосами покрыты практически все части тела ребенка.

Видео дня

"У него не было такой растительности, когда он родился. Она появилась только после того, как он начал принимать лекарства", – сказала мама ребенка.

Юзеры в сети поддержали женщину, написав в ее адрес теплые слова:

"Он прекрасен и совершенен", "Милая, не переживай! С ним все будет в порядке!", "С возрастом это пройдет, не отчаивайся", "Все дети достойны любви!", "Желаю вам сил и терпения!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чесити Уорд, известная под именем Craft Mom в TikTok, родила малыша весом 11 фунтов (почти 5 кг) без эпидуральной анестезии. Во время родов врачи не могли обезболить процесс из-за аллергии у роженицы.