У МакSим раскрыли новые подробности о ее состоянии

Директор российской певицы МакSим (Марины Амбросимовой) Маргарита Соколова заявила, что исполнительница еще не пришла в стабильное состояние и полное сознание после того, как оказалась в коме из-за пневмонии. По ее словам, надежда на это есть.

Соколова отметила, что духовник артистки Лука был у нее, причастил и пособоровал. Соответствующий пост директор опубликовала на странице в Instagram.

"Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" – написала Соколова.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица МакSим (Марина Абросимова) сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии. На данный момент у артистки поражено более 80% легких.