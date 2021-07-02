У МакSим отреагировали на слухи о блокировке счетов певицы

PR-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Яна Богушевская – заявила, что налоговая служба не блокировала счета знаменитости, которая на данный момент находится в коме из-за пневмонии. Таким образом девушка опровергла слухи СМИ.

По ее словам, для начала эту информацию нужно было уточнить у представителей артистки. Об этом Богушевская написала на странице в Instagram-stories.

"Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", – отметила PR-менеджер певицы.

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К слову, ранее в СМИ стали писать, что МакSим якобы не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, в связи с чем все операции и переводы были временно приостановлены.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица МакSим (Марина Абросимова) сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии. На данный момент у артистки поражено более 80% легких.