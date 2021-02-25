У Леди Гаги украли собак и выстрелили в их выгульщика. Фото и видео

В среду вечером, 24 февраля, в Лос-Анджелесе неизвестные люди четыре раза выстрелили в грудь 30-летнего Райана Фишера – выгульщика собак знаменитой певицы Леди Гаги.

Нападение произошло около дома, когда мужчина гулял с животными звезды, пока та была в Италии. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что мужчина живой. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что также злоумышленники украли двух французских бульдогов Гаги. Третьей собаке удалось сбежать, но позже ее нашли полицейские.

По словам правоохранителей, на выгульщика напали двое темнокожих мужчин, которые скрылись с места преступления на белом автомобиле марки BMW или Nissan.

Источник уточнил, что французские бульдоги – довольно популярная и дорогая порода. Их стоимость составляет от 1,5 до 3 тысяч долларов, а если животное с хорошей родословной, то цена может достигать и 10 тысяч долларов.

Сама Леди Гага сообщила, что она предлагает вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за возвращение ее любимых собак.

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