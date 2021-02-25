У Леди Гаги украли собак и выстрелили в их выгульщика. Фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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У Леди Гаги украли собак и выстрелили в их выгульщика. Фото и видео

В среду вечером, 24 февраля, в Лос-Анджелесе неизвестные люди четыре раза выстрелили в грудь 30-летнего Райана Фишера – выгульщика собак знаменитой певицы Леди Гаги.

Нападение произошло около дома, когда мужчина гулял с животными звезды, пока та была в Италии. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что мужчина живой. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что также злоумышленники украли двух французских бульдогов Гаги. Третьей собаке удалось сбежать, но позже ее нашли полицейские.

Неизвестные люди четыре раза выстрелили в грудь 30-летнего Райана Фишера

По словам правоохранителей, на выгульщика напали двое темнокожих мужчин, которые скрылись с места преступления на белом автомобиле марки BMW или Nissan.

Третьей собаке удалось сбежать

Источник уточнил, что французские бульдоги – довольно популярная и дорогая порода. Их стоимость составляет от 1,5 до 3 тысяч долларов, а если животное с хорошей родословной, то цена может достигать и 10 тысяч долларов.

Сама Леди Гага сообщила, что она предлагает вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за возвращение ее любимых собак.

Леди Гага предлагает вознаграждение
Леди Гага со своими любимыми собаками

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