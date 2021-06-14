У беременной жены Виктора Павлика отошли воды

Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова, заявила, что у нее начинают отходить воды. Женщина готовится впервые стать мамой.

Такими подробностями Екатерина поделилась в личных Instagram-stories. Она опубликовала видео из роддома (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"У меня подтекают воды. Сделали тест... Теперь едем домой, чтобы взять вещи и вернуться в роддом. Нас отпустили на час", – заявила Репяхова.

Видео дня

Напомним, что Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года – через пять лет после знакомства. Катя моложе Павлика на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

10 января 2021 года Павлик и Репяхова объявили, что ждут ребенка – они планируют назвать сына Михаилом.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная жена Виктора Павлика снялась в нежной фотосессии. Репяхова позировала в романтическом белое платье со шлейфом и массивных аксессуарах.