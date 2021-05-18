Цибульская показала, как выглядела в детстве. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Цибульская показала детские фото

Известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская решила поделиться с поклонниками архивными фото и показала себя в детстве. На одном из опубликованных кадров позировала маленькая девочка с пышным белым бантом на голове.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, будущая звезда была в белоснежной блузке, джинсах с ярким рисунком и с высоким хвостом. В объектив маленькая Оля смотрела серьезным взглядом.

Кроме того, артистка вспомнила, каким был ее первый вокальный конкурс в шестилетнем возрасте.

"Я помню свой первый вокальный конкурс в 6 лет в городском доме культуры. Пошла, потому что у меня была большая мечта спеть в микрофон. У меня его забрали на 2 куплете: "тебя и без него слышно в последнем ряду". Я расплакалась и пообещала, что больше никому не отдам свои мечты. А еще – у меня обязательно будет свой микрофон", – поделилась пережитым опытом певица.

Цибульская показала себя в детстве.

На других опубликованных снимках Цибульская позировала уже в старшем возрасте.

Цибульская показала архивное фото.
Цибульская показала архивный снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета Ястремская поделилась трогательным семейным фото, на котором была запечатлена со своей мамой. Девушка пожелала самому родному человеку крепкого здоровья, а также призналась в своей огромной любви к ней.

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