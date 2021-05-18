Цибульская показала, как выглядела в детстве. Фото

Известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская решила поделиться с поклонниками архивными фото и показала себя в детстве. На одном из опубликованных кадров позировала маленькая девочка с пышным белым бантом на голове.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, будущая звезда была в белоснежной блузке, джинсах с ярким рисунком и с высоким хвостом. В объектив маленькая Оля смотрела серьезным взглядом.

Кроме того, артистка вспомнила, каким был ее первый вокальный конкурс в шестилетнем возрасте.

"Я помню свой первый вокальный конкурс в 6 лет в городском доме культуры. Пошла, потому что у меня была большая мечта спеть в микрофон. У меня его забрали на 2 куплете: "тебя и без него слышно в последнем ряду". Я расплакалась и пообещала, что больше никому не отдам свои мечты. А еще – у меня обязательно будет свой микрофон", – поделилась пережитым опытом певица.

На других опубликованных снимках Цибульская позировала уже в старшем возрасте.

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