'Цепляет за душу': военный Вышебаба и BURLA поразили украинцев проникновенным треком о боли и силе воинов

Командир отделения ВСУ в 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша Павел Вышебаба и рэп-исполнитель BURLA поразили украинцев общим проникновенным треком "Души". Воин ВСУ, также известный своими поэзиями, написал эмоциональный текст о боли и силе украинских защитников.

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BURLA дополнил композицию припевом, который тоже запал в душу слушателям. Под видео на YouTube откликнулись украинцы, которые поблагодарили за чувственную песню (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Песня "Души" – это реальная история с фронта о настоящем военном Донбассе, соединенная с благозвучным припевом, который передает одновременно большую боль и мощную силу воинов, которые несут мир и свободу на родную землю", – говорится в описании.

Звезды решили записать общий трек, списавшись в одной из соцсетей. Это первый общий трек Вышебабы и Burla.

"Я очень доволен результатом, это одна из лучших творческих коллабораций, которая у меня была. Надеюсь, что песня "Души" коснется и вашей души", – обратился к слушателям Вышебаба.

Композицию дополнили изображениями воина и певца с волком, а в тексте говорится: "Вовка не лякає сучий лай. Пролиті сльози на віки закарбуєм, прощення не знаю".

В комментариях совместное творчество звезд расхвалили. Трек назвали глубоким и душевным.

"Это очень красиво и сильно. Вы невероятны", "Очень мощный трек", "Очень сильно и глубоко. Невероятно талантливы", "Довольно сильная музыка. Продолжайте и спасибо", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Павел Вышебаба поделился собственными прогнозами по срокам окончания войны в Украине. Защитник признается, что на передовой бойцы не тешат себя тщетными иллюзиями и "готовятся воевать в долгую".

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