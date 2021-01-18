Тодоренко показала постельное фото: ее раскритиковали в сети

Украинскую телеведущую и певицу Регину Тодоренко раскритиковали за серию фото в постели без макияжа, которые она опубликовала в сети.

Под публикацией в Instagram одна из подписчиц написала "Бл*ха вам 30, выглядите на 45". На снимках Тодоренко позирует в постели, прикрывшись одеялом (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Телевидение старит", – с иронией ответила певица.

Стоит отметить, что в комментариях большинство поклонников принялись защищать Тодоренко и поспорили с ее обидчицей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Регина Тодоренко похвасталась романтичным снимком с мужем Владом Топаловым на фоне огромного водопада Канто Лампо.