Тодоренко готовится стать мамой во второй раз

Украинская телеведущая и певица, которая проживает в России, Регина Тодоренко сообщила о том, что она со своим супругом, певцом Владом Топаловым готовятся стать вновь родителями.

Звезда решила ответить на интересующие вопросы подписчиков в Instagram-stories. Одними из самых популярных вопросов стало то, беременная ли Тодоренко и вообще, планирует ли она с мужем заводить второго ребенка. Знаменитость не стала скрывать, что они готовятся к будущему пополнению в семье, однако пока что она не беременна.

К слову, не так давно в сети заговорили о том, что Тодоренко разводится с Топаловым. Тогда звезда уточнила, что они не расходятся, а кардинально изменила имидж не из-за перемен в жизни, а потому что ей надоело постоянство и однообразие.

Стоит отметить, что Тодоренко вышла замуж в 2018 году за российского певца Влада Топалова будучи на последних сроках беременности. 5 декабря 2018 года у звездной пары родился сын Михаил. В 2019 году пара сыграла пышную свадьбу в Сорренто, Италия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко показала "постельное" фото с мужем. В своем Instagram она опубликовала фотографию, на которой обнаженной лежит на кровати под белоснежным одеялом.