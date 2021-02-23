Тимошенко появилась в Раде на высоких каблуках и в строгом наряде. Фото

Во вторник, 23 февраля, народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в строгом черно-белом наряде.

Также она дополнила образ ботильонами на высоком каблуке. Соответствующие фото опубликовал "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на заседании парламента Тимошенко продемонстрировала строгий костюм с белой рубашкой. Кроме того, она обула массивные черные ботильоны на высоком каблуке и платформе с яркими красными вставками.

Также нардеп решила сделать аккуратную прическу, накрутив волосы и собрав их внизу.

Напомним, Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике. На смену косе давно уже пришли прямые волосы, пучки и завивка.

Также 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

В сети показали снимки, на которых народный депутат Юлия Тимошенко предстала в новом наряде. Так, она появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки.