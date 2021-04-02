Тимошенко показала элегантную прическу на совещании. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко провела онлайн всеукраинское партийное совещание, на котором появилась с аккуратно уложенными волосами.

Соответствующее фото политик опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что помощь людям в борьбе с COVID-19 – одна из главных тем обсуждения.

Так, Тимошенко сидела в своем рабочем кабинете вместе с коллегами, общаясь с другими партнерами. Нардеп пришла на работу в черном наряде и сделала элегантную прическу – накрутила локоны, а затем собрала их в пучок.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, ранее 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Кроме того, в сети показали снимки, на которых народный депутат Юлия Тимошенко предстала в новом наряде. Так, она появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки.

Также OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике. На смену косе давно уже пришли прямые волосы, пучки и завивка.