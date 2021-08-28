Танцор Дорофеевой после избиения нарушил молчание: я не гей, но у любви нет пола

Танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – решил ответить на вопрос, касающийся его сексуальной ориентации. Он заявил, что не считает себя геем.

На своей странице в Instagram парень опубликовал соответствующее stories. Евгений уточнил, что "он за любовь и любое ее проявление" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Нет, я не гей. Но у любви нет пола. Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству на полную. Неважно с кем, где и когда", – объяснил танцор свою точку зрения подробнее.

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Также известно, что после выписки из больницы парень постепенно восстанавливает свое здоровье. Быстрее вернуться к нормальной жизни ему помогают прогулки с близкими друзьями.

Так, недавно он выложил снимок, сделанный во время прогулки. Евгений появился в широких солнцезащитных очках, а на голове у него был головной убор с ярким принтом.

Напомним, танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как живет танцор Дорофеевой после избиения. После выписки из больницы чувствует себя лучше с каждым днем. Он отдыхает, набирается сил, поддерживает общение с друзьями.