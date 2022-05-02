Известный украинский телеведущий Григорий Решетник поделился откровениями о том, как его близкие люди относятся к войне в Украине. Он рассказал, что его крестная мать радовалась бомбежкам России.

По словам телезвезды в программе "Зірковий шлях", женщина – единственный близкий для него человек, который живет в России. Однако из этого списка он ее уже вычеркнул, так как страшные события 24 февраля внесли свои коррективы в общение (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Это одноклассница моей матери родом из поселка Николаевка в Николаевской области, который сейчас страдает от нашествия российских оккупантов. Она украинка и имеет родственников в нашей стране. В Санкт-Петербург выехала с семьей лет 20-25 назад, сейчас сыновья служат в ВС РФ", – рассказал Решетник.

По его словам, с крестной был тесный контакт до войны. Но утром 24 февраля женщина написала матери ведущего SMS-сообщение: "Ну, что? Напросились?!. Так вам и нужно, сейчас будем вас воспитывать".

"Мать со слезами на глазах мне позвонила. Она была в шоке", – вспомнил шоумен и посоветовал ей успокоиться и выдержать паузу, так как вскоре настанет переломный момент.

После того как это случилось, мать Решетника отправила сообщение подруге, в котором подчеркнула, что Украина победит.

Шоумен добавил, что не сожалеет, что потерял родного человека. Он не понимает, как можно злорадствовать горем на своей Родине. Общаться с ней дальше ведущий не намерен, как и с сыновьями женщины, с которыми проводил чуть ли не каждое лето.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Григория Решетника рассказала, как подслушала разговор сыновей – восьмилетнего Вани и четырехлетнего Димы – перед сном. Средний ребенок предложил старшему помолиться, чтобы ночью не было воздушной тревоги.