Сын Трампа сравнил Байдена с главным злодеем из мультфильма "Король Лев"

Дональд Трамп-младший, сын республиканца Дональда Трампа, сравнил президента США Джо Байдена с главным злодеем из диснеевского мультфильма "Король Лев" – Шрамом. Мужчина намекнул на то, что новый глава государства обманным путем выиграл выборы, обойдя на них его отца.

Такое мнение Трамп-младший высказал в своих Instagram-сториз. Он сделал это 19 января, накануне инаугурации Байдена (фото смотрите ниже).

"Помните, как в "Короле Льве" Шрам обманул Муфасу, чтобы выиграть титул короля? А землю Прайд захватили гиены? И все львы потеряли все, что построили и поддерживали? Просто спрашиваю" – написал он.

Как отмечает издание Daily Mail, возможно, в этой аналогии Трамп-младший видит себя Симбой, сыном убитого Шрамом Муфасы. Инсайдеры предполагают, что мужчина может начать кампанию, чтобы отомстить за своего отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, республиканец Дональд Трамп и его жена Мелания окончательно покинули Белый дом, улетев во Флориду "бортом №1" незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена 20 января.