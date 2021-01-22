Сын Трампа сравнил Байдена с главным злодеем из мультфильма "Король Лев"

Юля Ухина
Юля Ухина
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Дональд Трамп-младший и Джо Байден

Дональд Трамп-младший, сын республиканца Дональда Трампа, сравнил президента США Джо Байдена с главным злодеем из диснеевского мультфильма "Король Лев" – Шрамом. Мужчина намекнул на то, что новый глава государства обманным путем выиграл выборы, обойдя на них его отца.

Такое мнение Трамп-младший высказал в своих Instagram-сториз. Он сделал это 19 января, накануне инаугурации Байдена (фото смотрите ниже).

"Помните, как в "Короле Льве" Шрам обманул Муфасу, чтобы выиграть титул короля? А землю Прайд захватили гиены? И все львы потеряли все, что построили и поддерживали? Просто спрашиваю" – написал он.

Дональд Трамп-младший сравнил Байдена со Шрамом из "Короля Льва"

Как отмечает издание Daily Mail, возможно, в этой аналогии Трамп-младший видит себя Симбой, сыном убитого Шрамом Муфасы. Инсайдеры предполагают, что мужчина может начать кампанию, чтобы отомстить за своего отца.

Кадр из мультфильма "Король Лев"

Как сообщал OBOZREVATEL, республиканец Дональд Трамп и его жена Мелания окончательно покинули Белый дом, улетев во Флориду "бортом №1" незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена 20 января.