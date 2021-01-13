Сын модели Элизабет Херли удивил фанатов стрижкой налысо. Фото

18-летний сын известной британской модели Элизабет Херли Дэмиан шокировал поклонников резкой сменой имиджа – он появился полностью лысый. Стоит отметить, что ранее парень, как и его мама, был популярен благодаря своим длинным волосам.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Его подписчики пришли в недоумение и засыпали молодого человека комментариями.

Так, в кадре Херли позирует полураздетым и с лысой головой на фоне природы. Кроме того, в руках он держит фотоаппарат.

Дэмиан Херли предстал лысым Instagram Дэмиана Херли

Пользователи сети стали активно писать парню комментарии. Многих шокировала внезапная смена имиджа знаменитости.

"Где твои волосы???", "О, нет! Очень странно, что ты это сделал", "С волосами было круче", "Это же не первоапрельская шутка?", – пишут люди.

Пользователи сети стали активно комментировать снимок Скриншот

Херли засыпали комментариями Скриншот

Многих шокировала внезапная смена имиджа Херли Скриншот

Фанаты Херли надеялись, что это шутка Скриншот

Позже сам Херли решил прокомментировать свой поступок. Он сообщил, что на самом деле это лишь парик для съемок в новом проекте. Также парень добавил, что не против в будущем сменить прическу.

Херли решил прокомментировать свой поступок Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками новым пикантным фото в купальнике.