Сын Ефросининой будет учиться в элитной школе Киева: год обучения там стоит 12,5 тыс. долларов

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина отправила 7-летнего сына Сашу в первый класс. Мальчик будет учиться в элитной Новопечерской школе.

Учебное заведение открылось в 2014 году и расположено на территории ЖК "Новопечерские Липки". Об этом пишет издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, стоимость обучения в первом и втором классе составляет 12 850 долларов в год (более 345 тысяч гривен).

Отмечается, что в этой же школе учатся дети президента Украины Владимира Зеленского и известного боксера Александра Усика. В элитном учебном заведении изучают английский, немецкий, китайский, французский и испанский языки.

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До этого Ефросинина рассказывала, что очень переживает по поводу того, как ее сын адаптируется в школе.

Коротко о знаменитости:

Маша Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.

Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев воспитывают 17-летнюю Нану и 7-летнего Сашу. Дочь знаменитости на данный момент учится в Канаде.

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