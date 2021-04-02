Светлана Лобода заболела коронавирусом

Украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент проживает в России, заразилась коронавирусом и заявила, что вынуждена перенести концерт в Барвиха Luxury Village на 16 апреля.

По словам знаменитости, недомогание и простудные симптомы она почувствовала пять дней назад, а теперь первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Лобода отметила, что вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, она оказалась в числе заболевших. Певица добавила, что единственное возможное решение в данной ситуации – перенести выступление.

"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи!" – написала звезда.

Украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент проживает в России Instagram/Светлана Лобода

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец заразился коронавирусом. Из-за этого пришлось перенести ближайшие концерты в нескольких городах Украины.