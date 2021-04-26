Свадебное платье принцессы Дианы выставят на показ впервые за 25 лет. Фото

Герцог Сассекский принц Гарри и герцог Кембриджский принц Уильям дали свое согласие на то, чтобы свадебное платье их матери принцессы Уэльской Дианы появилось на выставке, которая пройдет в Кенсингтонском дворце. Мероприятие получило название "Исторические королевские дворцы".

Сообщается, что выставка откроется в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы с 3 июня и будет работать до января следующего года. Об этом пишет издание Hellomagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Cвадебное платье Дианы состоит из шелковой тафты с объемными рукавами, бантов и кружевных воланов, а также из 25-футового (7,6 метров) шлейфа, который декорирован пайетками. Ожидается, что именно эта вещь станет главной достопримечательностью грандиозного мероприятия.

В прошлом году свадебный наряд леди Ди был оценен в 151000 фунтов стерлингов. Его создали модельеры Дэвид и Элизабет Эмануэль ко дню свадьбы монархини с принцем Чарльзом в 1981 году.

"Наша летняя выставка в Кенсингтонском дворце познакомит с величайшими талантами британского дизайна, чьи работы сыграли важную роль в формировании визуальной идентичности королевской семьи в 20-м веке", – рассказал детальнее куратор выставки Мэтью Стори.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и принц Уильям поговорили после начала конфликта. Они вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Между ними состоялся разговор, к которому также присоединился их отец принц Чарльз. По словам инсайдеров, именного этого хотел бы герцог Эдинбургский.