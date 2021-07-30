Супруги продавали свои секс-видео, чтобы заплатить за аренду квартиры: их тайну раскрыли дети

Блогеры Дженн и Брэд Ханнистоны начали продавать видео сексуального характера в сети, чтобы оплатить аренду жилья. Они решили не скрывать это от своих детей, но те в результате рассказали все бабушкам и дедушкам.

Секс-ролик пары набрал более 70 тысяч просмотров. По их словам, они "стали порнозвездами, чтобы заплатить за квартиру". Об этом пишет The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Дети все рассказывают бабушкам и дедушкам! Когда мы сообщали об этом детям, это было очень смешно", – признались Дженн и Брэд.

Видео дня

Как оказалось, родители пары нормально отреагировали на их увлечение.

В сети возникли споры между пользователями. Одни стали утверждать, что об этом нельзя было рассказывать детям, а другие – поддержали Дженн и Брэд.

"Зачем вы сказали им об этом?", "Если бы мои родители мне такое сказали, то у меня была бы травма", "Лучше рассказать им, чем они сами узнают из интернета", – пишут люди.

К слову, ранее пользовательница Reddit lucylyrica37 рассказала, что ее уволили с работы из-за коронавируса, поэтому она ушла в порно и зарабатывает больше, чем раньше. До этого девушка работала в компании, которая выращивала марихуану в медицинских целях. Но в январе 2020 года осталась без работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодая пара из России ведет совершенно обычную жизнь и параллельно продает видео своего секса на порносайты. Девушка Наталья считает, что секрет популярности в том, что все пары по-разному занимаются сексом, а вот профессиональные порноролики очень похожи друг на друга.