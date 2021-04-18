Сумская 'примерила' образ обнаженной Венеры с легендарной картины

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками откровенным снимком. Знаменитость показала себя в образе обнаженной Венеры с легендарной картины.

Соответствующий снимок Сумская опубликовала на странице в Instagram. На фото артистка "позировала" оголенной, прикрыв интимные части тела руками. Она повторила легендарный образ из картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

"Эта фотосессия в жанре Боттичелли в свое время наделала много шума ... А вам как?" – подписала кадр звезда.

Пользователи сети пришли в восторг от последнего снимка Сумской в Instagram. В комментариях они отметили, что артистка выглядит очень хорошо.

"Вы очень красивы. Завидуют, потому не довольны. Красота настоящая", "Ольга вы красотка", "Оля, Вы замечательная, роскошная женщина", – писали поклонники под фото.

Напомним, Ольга Сумская –советская и украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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