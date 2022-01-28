Суд отказался отклонить иск шахматистки Гаприндашвили из-за сериала Netflix 'Ход королевы'

Калифорнийский суд отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили из-за клеветы в сериале "Ход королевы". В одной из серий прозвучало утверждение, что она никогда не соревновалась с шахматистами-мужчинами.

В то же время сама обладательница приза "Шахматный Оскар" утверждает, что к моменту показанного в кинопроекте противостояла мужчинам 59 раз. Об этом пишет издание Ladbible (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что Netflix в ходатайстве ссылались на то, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставил широкую художественную лицензию.

Однако аргументы представителей стриминговой платформы показались неубедительными калифорнийскому суду, который и будет рассматривать это дело.

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"Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету", – говорится в официальном решении судьи.

Напомним, что Нона Гаприндашвили подала иск в суд в сентябре прошлого года, обвинив создателей "Хода королевы" в клевете. Дело в том, что в одном из эпизодов о ней упомянуто, как о "русской шахматистке, которая никогда не соперничала с мужчинами".

Обладательнице звания международного гроссмейстера среди мужчин и пятой в истории шахмат чемпионке мира не понравилось ошибочное утверждение, поэтому она обратилась к грузинской юридической компании BLB и двум американским адвокатам, чтобы отстоять свое достоинство в суде.

Спортсменка также будет судиться из-за того, что ее назвали россиянкой. Известно, что Гаприндашвили требует у Netflix не менее $5 млн за компенсацию ущерба.

Коротко о звезде:

Нона Гаприндашвили – грузинская шахматистка, заслуженный мастер спорта, пятая в истории шахматных чемпионка мира, первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой дали звание международного гроссмейстера среди мужчин. Пятикратная чемпионка СССР. Глава женской комиссии ФИДЕ. Первая обладательница приза "Шахматный Оскар".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, легендарная шахматистка заявила, что создатели сериала "перечеркнули ее жизнь, словно она ничего не значит".