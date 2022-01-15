Суд назначил наказание скандальному блогеру Залиско за организацию 'голодной тусы'

Галицкий районный суд Львова назначил наказание черновицкому блогеру Александру Залиско за организацию скандальной "голодной тусы" в День памяти жертв Голодоморов. Инфлюэнсер должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщило издание "Суспільне", ссылаясь на эксклюзивный комментарий из суда, где слушали дело блогера. По словам секретаря Павла Березы, Залиско признал свою вину во время заседания (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

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Напомним, что 27 ноября во львовском Доме ученых состоялась эротическая вечеринка по случаю дня рождения блогера-миллионника. Звезда социальных сетей со своими знаменитыми друзьями развлекалась и транслировала ее на своих страницах.

Ведущий мероприятия Владимир Остапчук подписал одно из фото "голодная туса", что вызвало большую огласку среди украинцев. Подписчики и рекламодатели инфлюэнсеров осудили присутствующих за неуместное поведение в День памяти жертв Голодоморов, поэтому они лишились почти всех рекламных контрактов и нарвались на волну хейта.

После громкого скандала не выдержало сердце директора Дома ученых Романа Славитича. В его смерти обвинили организатора вечеринки, что довело Залиско до слез. Позже инфлюэнсер был госпитализирован из- за нервного срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья Залиска начали защищать блогера от нападений подписчиков и оправдываться за свое присутствие на празднике. В частности, ивано-франковская звезда Таня Самбурская перевела стрелки на СМИ, заявив, что они недостаточно широко осветили День памяти.

Коротко о звезде:

Александр Залиско – блогер-миллионник, прославившийся своими смешными роликами. Родился и вырос в небольшой деревне Топоровцы в нескольких километрах от Черновцов. Образование получил в Черновцах – в Буковинском государственном финансово-экономическом университете по специальности финансы и кредит.