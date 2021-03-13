Стужук поделилась подробностями смерти мужа от осложнений COVID-19

Популярная украинская блогерша София Стужук рассказала подробности о смерти своего мужа Дмитрия, который умер от осложнений коронавирусом. Звезда Instagram также поведала, что у супруга и ранее были проблемах со здоровьем.

По словам Софии, она всегда переживала за Дмитрия, что с ним может что-то случиться из-за сильных нагрузок во время тренировок и его проблем с сердечно-сосудистой системой, говориться в интервью "Экзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

"Я все годы опасалась, что что-то произойдет с его здоровьем. Он слишком стремился к большим формам тела. Он всегда хотел быть накаченным и сильным, хотя сам по себе очень худой. Он постоянно гнался за этим телом и тренировался на убой. Я переживала, что с ним что-то случится на тренировках, учитывая сильные нагрузки и его проблемы с сердечно-сосудистой системой", – рассказывала блогерша.

Блогерша также отметила, что после того, как они с супругой расстались, Дмитрий очень сильно изменился: у него появились синяки под глазами, сухие губы и он сильно поправился.

"Он сильно постарел. Этого я не показывала на публику, но я с ним очень много разговаривала. Я плакала, смотрела ему в глаза и говорила: "Дим, с тобой что-то не так. Синяки под глазами, сухие губы и ты сильно поправился". Это уже были первые признаки сердечной недостаточности", – заявила София.

После смерти супруга Дмитрия, блогерша Стужук призналась, что для нее теперь большая ценность в жизни – это здоровье. Женщина призвала всех беречь и любить себя.

"И жить не ради какой-то сумасшедшей цели, а жить с любовью, в кайфе и наслаждении. И очень важно гармонировать все сферы своей жизни. Это очень тяжелый урок, мне очень горько и обидно. И эта ситуация стала шоком для многих людей, поскольку Дима был сильным, спортивным мужчиной", – говорила блогерша.

Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано около 6 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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