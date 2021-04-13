Стало известно, почему Меган Маркл  не поехала на похороны принца Филиппа

Супруга принца Гарри Меган Маркл не поехала на похороны принца Филиппа из-за того, что не хотела в траурное время забирать все внимание общественности на себя.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, беременной герцогине также пришлось воздержаться от поездки в связи с медицинскими рекомендациями. Однако отмечается, что несмотря на отказ Меган вернутся в Лондон, у нее всегда была с Филиппом "особая связь, и она его обожала".

Также против поездки Меган в Великобританию выступала ее мама, Дория Регланд, которая категорически запрещает дочери летать в период беременности – и она в этом вопросе "непреклонна".

Тем не менее Маркл с легким сердцем отпускала мужа к королевским родственникам, отметив, что для Гарри это отличная возможность наладить отношения с братом, принцем Уильямом, и отцом, принцем Чарльзом.

"И ей самой для этого вовсе не обязательно быть там", – заключил инсайдер.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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